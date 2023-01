5º Bonecos de Todo Mundo abre chamamento para grupos teatrais locais

As inscrições ficam abertas até o dia 27 de janeiro. Podem se inscrever companhias que atuem no DF com as diversas modalidades do teatro popular de bonecos

O Bonecos de Todo Mundo – Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos prepara o seu aguardado retorno ao formato presencial. Em março, Taguatinga sediará a quinta edição do evento, acolhendo o encontro intercultural entre o público e artistas bonequeiros do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Até o dia 27 de janeiro, o festival está com inscrições abertas e gratuitas para a seleção de nove grupos locais que irão compor a programação. O formulário de inscrição está disponível nas redes sociais do evento.

As inscrições de chamamento para os grupos locais são abertas às diversas modalidades do teatro popular de bonecos, incluindo mamulengo, formas animadas, marionetes, teatro de sombras, entre outras. A seleção abrangerá critérios como qualidade técnica, diálogo com a cultura popular e tradicional, equidade de gênero e currículo dos artistas. Na inscrição, as companhias precisam apresentar dados pessoais e informações específicas, como release, ficha técnica, fotos em alta resolução e necessidades técnicas do espetáculo.

Em formato ampliado, o 5º Bonecos de Todo Mundo será realizado entre os dias 13 e 26 de março, ocupando o Centro Cultural Sesi Taguatinga e o Taguaparque. A programação inclui espetáculos, oficinas, rodas de conversa e shows musicais. Pela primeira vez, o evento também ocupará escolas públicas da região, promovendo ações de educação patrimonial entre as novas gerações. Os grupos locais selecionados via chamamento irão participar, prioritariamente, das atividades nas escolas, que incluem espetáculos e oficinas.

O 5º Bonecos de Todo Mundo – Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos é uma realização da BTM Produções e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Arte e patrimônio cultural

O teatro popular de bonecos é uma brincadeira milenar, presente em diferentes países dos cinco continentes. Um patrimônio cultural do mundo! Cada forma de brincar possui suas peculiaridades e todas convergem em diversas semelhanças. Em muitos países, essa forma de expressão é oficialmente reconhecida como patrimônio cultural. No Brasil, o reconhecimento veio em 2015, quando o Teatro Popular de Bonecos do Nordeste, também chamado mamulengo, foi registrado como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

SERVIÇO

5º Bonecos de Todo Mundo – Chamamento para grupos teatrais do DF

Inscrições abertas: de 19 a 27 de janeiro

Quem pode participar: grupos de teatro popular de bonecos do DF

Formulário: https://bit.ly/chamamentobtm2023

Redes sociais: @bonecosdetodomundo

Informações: [email protected]