Tatá Werneck tranquiliza fãs sobre estado de Paulo Gustavo

Na noite de sábado (24), a atriz Tata Werneck disse aos fãs que o ator Paulo Gustavo está a cada dia melhor. O artista está com Covid-19 e internado desde o dia 13 de março no Rio de Janeiro.

“O Paulo está melhorando muito, graças a Deus, a Jesus amado e aos médicos, obviamente. Obrigada pelas orações, gente. Está realmente chegando até ele”, disse Tatá Werneck.

De acordo com o último boletim médico publicado no dia 19 de abril, Paulo Gustavo apresentou melhora e os problemas urgentes foram controlados pela equipe médica. Até o momento não surgiram novas complicações.

O marido do ator, Thales Bretas, está entusiasmado e comemorou a evolução do companheiro. “Que saudade da sua alegria e da sua presença em casa. Mas há dois dias venho sentindo ela de novo no hospital, com suas pequenas interações, reforçando o quanto estamos ainda um ao lado do outro, na estrada da vida”, disse.