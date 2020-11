Tatá usa ‘traje anti-covid’ no ‘Lady Night’

PUBLICIDADE

“Lady Night” está de volta, Tatá Werneck gravou com um traje “anti-covid”. “Gravei com o famoso c* na mão. Espero que gostem 🙂 fiz de tudo pra tentar levar um pouco de alegria:) Amanhã estreia #LadyNight quinta temporada! Com a rainha @xuxamenegheloficial! As 22:30 no multishow”, escreveu na noite de ontem (2) no Instagram

Recentemente, Tatá Werneck comentou que ficou “superneurótica” com os protocolos contra a covid-19 para gravar com segurança a nova temporada de Lady Night, que estreia hoje no Multishow.

Em entrevista para o jornal O Globo, a humorista abriu o jogo e comentou que voltou para a sua quarentena após o término das filmagens. “Difícil fazer comédia com medo, mas ajuda a libertar.”

A nova temporada de “Lady Night” terá 14 episódios com convidados como Xuxa, presença muito comemorada pela comediante nas redes sociais, Luciano Huck, Fabio Assunção, entre outros.