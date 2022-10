Taís Araujo, Leandra Leal e Isabelle Drummond se reúnem e citam volta das Empreguetes

Atrizes trabalham em projeto de filme com personagens de ‘Cheias de Charme’

Os fãs da novela “Cheias de Charme” (Globo, 2012) e das Empreguetes podem comemorar. As atrizes Taís Araujo, 43, Leandra Leal, 40, e Isabelle Drummond, 28, usaram as redes sociais para mostrar que o projeto de criar um filme com a história das personagens está a todo vapor.

As atrizes, que deram vida às domésticas Maria da Penha (Taís Araujo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drumond), na novela de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, postaram uma foto reunidas com Claudia Abreu, que interpretava a Chayene, e equipe da nova produção.

“A gente segue no desejo e no trabalho para acontecer nosso filme com essas personagens que amamos. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores. Meu coração quentinho e querendo reviver essa história”, afirmou Taís Araujo. “Time lindo reunido pela volta das Empreguetes”, disse Isabelle.

A volta das personagens em um filme já tem sido discutida há algum tempo. Em 2015, as atrizes já se reuniam para tentar tirar o projeto do papel. Além do trio principal e de Chayene, a trama ainda teve outros personagens marcantes, como Inácio e Fabian (interpretados por Ricardo Tozzi). A novela foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo em 2016.