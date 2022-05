Tadeu agradece família por isolamento para ajudá-lo

O apresentador e jornalista participou do Domingão do Huck e compartilhou os desafios de estar na frente do BBB 22

O jornalista Tadeu Schmidt, 47, apresentador do BBB 22, aproveitou a participação no Domingão com Huck (Globo), neste domingo (8), para agradecer à família pelo isolamento voluntário feito dentro de casa no período em que o reality estava no ar.

Ele contou que não podia correr o risco de pegar Covid-19 e, por isso, teve que fazer uma “casa de vidro” na residência em que mora com a mulher, Ana Cristina, e as duas filhas.

“Foi muito intenso para mim, mas essas três fizeram sacrifício”, disse, emocionado. “Imagina se eu estou começando a apresentar o BBB e não posso porque fiquei doente? Eu não podia correr o menor risco”.

Segundo o apresentador, as filhas ficaram de um lado da casa e ele e Ana Cristina de outro, usando apenas o quarto do casal. Tadeu contou que a mulher fez o maior sacrifício de todos, pois não teve contato direto com ninguém, nem com as filhas, para não pegar Covid.

“Ela abriu mão de tudo para ficar apenas comigo esse tempo todo. Esse sacrifício enorme eu vou agradecer pelo resto da vida, foi lindo demais”, afirmou. Ana Cristina respondeu que faria tudo de novo.

No Domingão com Huck, o apresentador do BBB assistiu homenagens de amigos e familiares, chorou bastante e participou do quadro Visitando o Passado. A produção do programa recriou o quarto de um amigo de Tadeu em Brasília, onde o jornalista morava. Era nesse local que ele brincava e dormia em beliches.

Foto/Reprodução

“Eu não gostava de dormir sozinho”, revelou. Os irmãos dele, o ex-jogador de basquete Oscar e o oficial da Marinha Luís Felipe, eram mais velhos e não moravam mais na casa da família. Por isso, o futuro jornalista gostava de ficar perto dos amigos.

Dois amigos, a mãe de um deles, a mãe de Tadeu, a mulher e as duas filhas participaram do quadro de visita ao passado e elogiaram o apresentador.

O jornalista assumiu o BBB 22 após Tiago Leifert deixar o comando do programa. Tadeu foi substituído por Maju Coutinho no comando do Fantástico.