Sydney Sweeney pediu que cenas de Cassie seminua em ‘Euphoria’ fossem cortadas

“Há momentos em que [minha personagem] Cassie deveria estar sem camisa e eu dizia a Sam: “Eu realmente não acho que isso seja necessário aqui”

A atriz Sydney Sweeney, 24, que dá vida a Cassie na série “Euphoria” (HBO), contou que pediu para o diretor Sam Levinson cortar algumas cenas de episódios em que sua personagem aparece com os seios a mostra.



“Há momentos em que [minha personagem] Cassie deveria estar sem camisa e eu dizia a Sam: ‘Eu realmente não acho que isso seja necessário aqui'”, afirmou a atriz em entrevista ao site inglês Independent.



“Eu nunca senti que Sam me empurrou ou estava tentando colocar uma cena de nudez em um programa da HBO”, continuou Sweeney. “Quando eu não queria fazer isso, ele não me obrigou”, completou ela, que afirmou que com a 2ª temporada, se sentiu mais confortável para opinar sobre a trajetória da personagem.



Além disso, a atriz diz que também pediu que os momentos em que são abordados os sentimentos de Cassie fossem maiores. Ela revelou que um deles, a briga entre ela e Nate, interpretado por Jacob Elordi, no quarto episódio da nova temporada foi reescrito horas antes das gravações começarem.



“Jacob e eu fizemos a cena da forma como foi escrita, e ficamos tipo: ‘Tem tantas outras coisas que estão acumuladas aqui, vamos continuar'”, conta. A ideia da cena era terminar com Nate repreendendo Cassie por se relacionar com o ex-namorado de sua melhor amiga.



O diretor decidiu reescrever a cena, que acabou ficando com cinco páginas a mais. Na nova versão Cassie teve um surto ao pensar que Nate a abandonaria por sua melhor amiga. “Eu deixei de lado qualquer julgamento sobre mim mesma, estou muito orgulhosa do colapso de Cassie nesta temporada”, completou a atriz.