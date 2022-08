Supostas vítimas expõem mensagens de Armie Hammer na TV

No trailer, divulgado nesta quarta-feira (10), é possível ver duas delas, Courtney Vucekovich e Julia Morrisson.

Armie Hammer, 35, é o foco de uma série documental que a Discovery+ lança no dia 2 de setembro nos Estados Unidos. Supostas vítimas do ator, que foi acusado de uma série de abusos sexuais em 2021, aparecem em “House of Hammer” dando suas versões dos fatos.

No trailer, divulgado nesta quarta-feira (10), é possível ver duas delas, Courtney Vucekovich e Julia Morrisson. Ambas compartilham detalhes da relação com o ator, que elas conheceram pelas redes sociais, e mostram prints de conversas e mensagens de áudio nas quais ele mostraria o perfil abusivo.

“Tenho a fantasia de que alguém prove seu amor e devoção deixando-se amarrar em um espaço público à noite e deixar seu corpo ser usado livremente”, diz um dos textos. Ele também teria escrito que é “100% canibal” e algo como “vou te morder inteira”.

Em um áudio, que é ouvido no trailer, ele faz outros comentários estranhos. “Minha aposta envolveria aparecer na sua casa e amarrá-la totalmente, te incapacitar completamente e poder fazer o que eu quisesse em cada buraco do seu corpo até que eu terminasse com você”, diz.

Uma tia do ator, Casey Hammer, aparece nas imagens falando da família, que fez fortuna no setor petroleiro. “Estou prestes a revelar os segredos mais obscuros e sórdidos da família Hammer”, anuncia ela.

Jason Sarlanis, executivo da Discovery, disse que muitos fato virão à tona no documentário. “As acusações de estupro e abuso contra Armie Hammer nos últimos anos são só a ponta do iceberg quando falamos da família Hammer”, afirma à Variety.

“Com ‘House of Hammer’, vamos testemunhar detalhes verdadeiramente perturbadores e segredos sinistros que dinheiro e poder não conseguiram esconder para sempre”, continua. “Este documentário dá uma plataforma para as mulheres incrivelmente corajosas que vieram à frente para compartilhar suas histórias.”

Armie tinha uma carreira em ascensão em Hollywood, tendo estrelado filmes como “A Rede Social” (2010) e “Me Chame pelo seu Nome” (2017). Porém, ele perdeu contratos após as acusações começarem a vir a público.

O ator nega as acusações e diz que todas as interações com as mulheres foram consensuais. Sem projetos profissionais em curto prazo, o ator se mudou para as Ilhas Cayman, para ficar perto da ex-mulher, Elizabeth Chambers, e de seus dois filhos.