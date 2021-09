Sunset com Israel Novaes marca retorno da nova Shed Brasília

A tarde do último sábado (25) foi marcada pelo encontro de gente bonita, música boa e muita animação em sunset na beira do lago promovida pela Shed Brasília

A tarde do último sábado (25) foi marcada pelo encontro de gente bonita, música boa e muita animação em sunset na beira do lago promovida pela Shed Brasília. A festa foi o pré-lançamento que marca a reabertura da nova Shed Brasília e que já está causando muita curiosidade nos brasilienses.

O evento foi promovido apenas para convidados e imprensa e contou com o show do cantor Israel Novaes e da dupla Ygor e Matheus. Totalmente repagina, a Shed irá contemplar Arte, Música e gastronomia com um chef e mixologista renomados que irão assinar o cardápio do gastrobar, e quem passa pelo endereço pode verificar que o novo projeto é grandioso, já que terá seu tamanho duplicado.

Shed Club Brasília – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

As obras de reforma no local estão avançadas e a previsão de entrega é para outubro. Para os sócios da Shed, Fábio Leite e Gabriel Lordes a nova Shed Brasília representa um novo recomeço: “Estamos muito felizes com esse retorno da nova Shed, vamos reunir o que há de melhor em entretenimento, arte e gastronomia que serão os pilares desta nova gestão.

Shed Club Brasília – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Shed Club Brasília – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Shed Club Brasília – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Shed Club Brasília – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

Shed Club Brasília – Foto: Henrique Kotnick/ Jornal de Brasília

A nova proposta é totalmente diferente do que já tínhamos e abrange tudo de novo que pudemos aprender neste momento que passamos de pandemia, nosso Slogan: Play no agora, nossa melhor versão”. A data da reabertura e os detalhes da nova Shed serão divulgados em breve, acompanhe em nosso instagram @shedclubbrasilia

Você irá se surpreender, uma nova Shed vem aí.