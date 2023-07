Sucesso News FM traz Henrique Chaves de volta ao rádio

Programa “É só subindo” será apresentado pelo jornalista semanalmente

O dono do bordão mais conhecido da capital federal está retornando ao veículo que o projetou, antes de se tornar um ícone da TV. Ele estreia a revista eletrônica semanal “É só Subindo”, na próxima sexta-feira (14), na recém-lançada Sucesso News Brasília (100.5 FM), que chega ao DF trazendo uma combinação de música adulta com jornalismo imparcial e descomplicado.

Henrique Chaves dá um show de carisma, em qualquer meio de comunicação. O domínio do estúdio, do palco e dos microfones, além da presença marcante diante das câmeras, cativam o público do DF e do Entorno. Essas características, que o tornaram um dos maiores nomes da TV brasileira, devem-se, em parte, à sua larga experiência no meio rádio, onde o improviso faz toda a diferença. E é justamente nesse veículo que o jornalista estreia seu novo projeto: a revista eletrônica “É Só Subindo”, todas as sextas-feiras, de 10h ao meio-dia, na Rádio Sucesso News.

“A gente vai contar tudo o que aconteceu durante a semana aqui no Distrito Federal e também no Entorno. Teremos alguns quadros discutindo os principais fatos ocorridos, com muita música. Nós vamos fazer as ‘tops’ da Sucesso News”, antecipa Henrique, que vai conciliar o comando da atração na rádio com sua rotina na Record TV, onde apresenta, diariamente, o Cidade Alerta. “É uma sensação extremamente prazerosa voltar ao meu ninho, onde tudo começou na minha vida e onde apareceram as primeiras oportunidades profissionais. Eu tenho um carinho enorme por esse ambiente e estou feliz demais com esse convite da Sucesso para voltar a fazer rádio”, declara Henrique Chaves.

A rádio foi lançada oficialmente no último dia 28 de junho, em uma festa voltada para o mercado publicitário, realizada em coprodução com a Record TV, com as presenças de profissionais da mídia e de diversas personalidades políticas, incluindo a vice-governadora do DF, Celina Leão, o ex-vice-governador e empresário, Paulo Octávio, e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.

O gerente de jornalismo da Sucesso News, Jésus Mosquéra, anunciou, em primeira mão, a contratação de Henrique Chaves, que subiu ao palco e expressou sua alegria em voltar para o rádio.

“Eu recebi esse convite do Grupo Raul Canal e eu disse sim. Eu quero voltar!”, comemorou Henrique, na ocasião.

Até a Sucesso News ser anunciada oficialmente como a mais nova emissora de rádio do DF, foram 18 meses de pesquisas e testes. O conteúdo é voltado ao público com mais de 30 anos e abrange informação, cultura e sucessos musicais de diferentes épocas, sobretudo a partir dos anos 90. MPB, rock, pop e músicas românticas nacionais e internacionais estão entre os estilos que compõem a programação da Sucesso News.

Entre os hits já consagrados, destacam-se músicas de artistas e bandas como Guns N’Roses, 4 Non Blondes, Cláudio Zoli, Engenheiros do Hawaii, Elton John e Céline Dion, entre tantos outros. A ideia, além dos clássicos, é contemplar artistas que se projetaram no cenário musical recentemente. Entre eles, Ed Sheeran, Taylor Swift, The Weeknd, Adele, Bruno Mars, Ariana Grande, Beyoncé, John Legend, Ellie Goulding, Sam Smith e Colbie Caillat.

Já no panorama nacional da atualidade, destacam-se Jão, Melim, Anavitória, Ana Vilela e Victor Kley.

“A proposta é levar ao nosso ouvinte o melhor do mundo da música de todas as épocas, inclusive recentes, com muita informação e uma comunicação mais sucinta e elegante por parte dos nossos locutores”, informa o gerente de Programação da Sucesso News, Marcus Pimentel.

Jornalismo

Além do “É Só Subindo”, a programação jornalística da emissora tem dois jornais diários, boletins informativos de hora em hora e muitas notícias entre uma música e outra. No comando do Jornal da Sucesso 1ª Edição, de segunda a sexta-feira, de 8h às 10h, o comunicador e diretor-executivo da Sucesso News, Celson Bianchi, aposta na pluralidade de ideias como estratégia para conquistar a confiança do ouvinte.

“Todos os partidos políticos terão espaço aberto na Rádio Sucesso News, sem qualquer discriminação. Esse conceito se estende ao entretenimento e à cultura. Os microfones da Sucesso News estarão sempre à disposição da nossa população”, ressalta Celson Bianchi.

“Não temos orientações para falar mal ou bem de determinado agente público ou segmento político. Pelo contrário. Recebemos recomendações expressas para sermos imparciais, dando a matéria prima para que o nosso ouvinte faça seu próprio juízo de valor”, acrescenta o gerente de Jornalismo Jésus Mosquéra, que apresenta o Jornal da Sucesso 2ª Edição, de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h.

Potencial comercial

Para a gerente comercial, Keila Rocha, essa fórmula tem um enorme potencial comercial, por atingir diretamente o público com poder e decisão de compra.

“A Rádio Sucesso News veio para surpreender. Ela é inovadora e promissora. Tem um custo benefício maravilhoso para os anunciantes”, afirma. “É uma emissora completa. Tem música adulta, MPB, informação em tempo real, entretenimento e grandes nomes na equipe”.

Propósito

A Rádio Sucesso News une as experiências de dois grandes grupos empresariais: o Grupo Sucesso de Comunicação, com sede em Goiânia, e o Grupo RC, sediado em Brasília, que tem como presidente o advogado e comunicador Raul Canal. Após estruturar diversas emissoras de rádio e TV nos estados de Goiás, Rio de Janeiro e Bahia, o Grupo Sucesso criou um modelo de rádio “news” que inclui programação musical. Esse formato chamou a atenção de Raul Canal, que decidiu implementá-lo no Distrito Federal.

Raul Canal avalia que a Rádio Sucesso News se destaca em relação a outras emissoras por transitar com naturalidade entre os universos musical e informativo.

“Esses dois elementos estão no DNA da Sucesso News. O ouvinte, agora, tem uma rádio para chamar de sua. Não precisa mudar de estação quando quiser música ou quando preferir notícias. Basta sintonizar em 100,5 para ter, na dose certa, o melhor de ambos”, realça.

Na visão do vice-presidente do Grupo RC, Rodrigo Canal, a decisão de trazer a Sucesso News reafirma o propósito de investir na cultura do Distrito Federal.

“Faz parte do sangue do Grupo RC valorizar a cultura local, principalmente daqui de Brasília”, salienta Rodrigo.

O diretor-geral da Sucesso News, João Pimentel, conclui: “A Rádio Sucesso News tem um objetivo muito claro, que é levar música, informação e cultura, de maneira ética e responsável, para a população do Distrito Federal e do Entorno”.