Stromae está de volta com o novo single Santé

Stromae has returned from an eight year hiatus with a new single called Santé. The new track from the Belgian singer-songwriter-composer who brought us smash hits like Alors on Danse and Papaoutai is a catchy, South American-inspired toast to those who work when others are partying.

Stromae voltou de um hiato de oito anos com um novo single chamado Santé. A nova faixa do cantor e compositor belga que nos trouxe grandes hits como Alors on Danse e Papaoutai é um brinde sul-americano cativante dedicado para quem trabalha quando outros estão festejando.