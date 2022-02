Sting vende todo o seu catálogo musical à Universal por US$ 300 milhões

A empresa não divulgou os detalhes da operação, mas o britânico The Guardian estima a transação em cerca de US$ 300 milhões, pouco mais de R$ 1,5 bilhão.

O cantor britânico Sting vendeu todo o seu catálogo musical para a Universal Music Publishing Group nesta quinta (10), informou a empresa. Aos 70 anos, o compositor se junta a nomes como Bob Dylan e Bruce Springsteen em um movimento para lucrar com o legado de sua carreira de sucesso.



A empresa não divulgou os detalhes da operação, mas o britânico The Guardian estima a transação em cerca de US$ 300 milhões, pouco mais de R$ 1,5 bilhão.



O acordo inclui tanto o trabalho solo de Sting, bem como o que foi produzido durante seu período na banda de rock The Police, criada em 1977, e na qual atuou como vocalista e baixista. Esse último grupo inclui clássicos como “Every Breath You Take”, “Roxanne”, “Shape Of My Heart”, “Message in a Bottle”, entre outros, lançados nos cinco álbuns de estúdio da banda entre 1978 e 1983.



Já na sua carreira solo, Sting lançou diversos álbuns, começando por “The Dream of Blue Turtles”, de 1985, até o mais recente, “The Bridge”, de 2021.



“Pareceu natural unir tudo em uma casa confiável”, afirmou o músico em nota. “É absolutamente essencial para mim que o corpo de trabalho da minha carreira tenha um lar onde seja valorizado e respeitado. Não apenas para me conectar com fãs de longa data de novas maneiras, mas também para apresentar minhas músicas a novos públicos, músicos e gerações.”



O acordo une ainda trabalhos anteriores feitos com a Sony Music Publishing, e com a própria Universal, com que ele trabalhou muito ao longo dos anos.