Sthe Matos deixa o hospital após complicações no cérebro

A influencer e ex-fazenda comunicou aos seus seguidores que seria hospitalizada após descobrir um sangramento no cérebro

Sthefane Matos, 23, publicou na noite desta quarta-feira (23) uma série de fotos e vídeos mostrando que havia deixado o hospital e já estava em sua casa, recebendo cartas, flores e balões.

“Como é bom estar em casa. Gente, muito obrigada pelas orações e energias positivas. Vocês são incríveis! Sorte a minha de ter vocês aqui”, escreveu ela em seu Instagram.

A influenciadora digital e ex-Fazenda precisou ser hospitalizada entre a noite de segunda-feira (21) e a madrugada de terça (22), e acabou descobrindo um sangramento no cérebro.

Em comunicado publicado no seu perfil do Instagram, foi informado que ela já vinha sentindo sintomas de uma “aparente virose” nos últimos dias, e que testou negativo para Covid-19. No entanto, nas horas anteriores à hospitalização, ela sentiu fortes dores de cabeça e foi encaminhada a um hospital, onde realizou uma tomografia.

“Foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave. Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas vinte e quatro horas em observação na UTI, apenas por precaução”, dizia a nota.

Nos stories desta quarta-feira (23), ela afirmou que teve alta após realizar uma série de exames e uma observação minuciosa. Seu tratamento será continuado em casa. “Agora vou descansar. Preciso ficar de repouso e tomar os remédios certinhos! Logo mais apareço pra gente conversar mais”, disse.