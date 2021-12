Sorriso Maroto lança clipes, em versão acústica, do projeto A.M.A

Para encerrar o lançamento do projeto A.M.A – Antes que o Mundo Acabe, gravado em Alagoas, no início de 2020, o Sorriso Maroto lança hoje, dia 17 de dezembro, cinco faixas em versão acústica, que chegam também acompanhadas de videoclipe inéditos.

As músicas escolhidas foram “Antes que o Mundo Acabe”, “100 Likes”, “O Errado Sou Eu”, que nesta versão ganhou a participação da cantora Karinah, uma grande parceira / amiga do grupo, “Questão de Sorte” e “Sinal Vital”. “Estamos chegando na fase final do projeto e talvez essa mais emblemática por toda a parte estética e por tudo o que ele representou para nós”, conta Bruno Cardoso.

O grupo passou por alguns lugares especiais e turísticos, nas proximidades de Maceió, para registrar a gravação acústica das músicas. “Guardamos a sete chaves esses vídeos como um presente aos nossos fãs”, completa Bruno, explicando que escolheram as músicas que tivessem um apelo mais romântico para combinar com a fotografia dos lugares visitados. “100 Likes” foi gravada no Pontal da Ponta Verde, “Antes que o Mundo Acabe” e “O Errado Sou Eu”, na Capela dos Milagres, “Questão de Sorte”, no Mirante São Gonçalo e na Escadaria Todos Pela Cidade, e “Sinal Vital”, na Praia dos Marceneiros.

O projeto “A.M.A, Antes que o Mundo Acabe” tem direção e cenário da UnicFilm, por Fernando Trevisan Catatau. Gravado na Praia do Francês, em Alagoas, em fevereiro de 2020, o DVD conta com 19 faixas que foram lançadas aos poucos desde outubro do ano passado. Movimentou uma verdadeira corrente positiva ao longo de seus seis volumes. Foram 17 canções repletas do melhor do pagode, experimentações unindo gêneros e gerações e uma mensagem de transformação coletiva através da música, que já conta com mais de 100 milhões de plays nas plataformas digitais de áudio e vídeo e 40 mil cópias vendidas. O single “Eu Topo” alcançou a marca de 70 mil cópias vendidas e a faixa “100 Likes”, foi premiado com o Single de Ouro e Single de Platina, com 90 mil cópias vendidas.