Sorriso Maroto inicia turnê com ingressos esgotados

Depois de quase dois anos de espera, Sorriso Maroto finalmente subiu ao palco com a nova turnê “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”. As três primeiras apresentações no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, estavam esgotadas, dentro dos protocolos de segurança e com público reduzido, e contou com a participação do cantor Dilsinho no primeiro dia de show.

O projeto A.M.A foi gravado em fevereiro de 2020, um mês antes do primeiro lockdown da pandemia e a banda não teve a oportunidade de mostrar o resultado ao público. “Estar no palco foi um misto de alívio, alegria e realização, deixando para trás as incertezas e os medos que acumulamos nesses quase dois anos”, conta Bruno, vocalista do Sorriso que também comemora a marca de mais de 100 milhões de plays do álbum nas plataformas digitais de áudio de vídeo.

Para o grupo, o setor de cultura foi um dos mais prejudicados durante a pandemia, mas agora é hora de comemorar, de cantar e levar muito música para as pessoas. “Na nossa visão, para esse projeto, era importante a gente estar de corpo presente com o público porque ele defende que a música é uma ferramenta de transformação, completa Bruno.

O repertório evidenciou as músicas do projeto A.M.A, mas, claro, fez uma passagem por todos os sucessos antigos do grupo, que os fãs adoram.

As próximas apresentações do Sorriso Maroto são:

São Paulo

Dias 01 e 15 de outubro | Espaço das Américas

Recife

Dia 30 de outubro | Boteco Parador