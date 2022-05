Solange Almeida relata furto de ‘todo seu dinheiro’ na Itália

A cantora aproveitou para fazer um alerta aos turistas. “Tenham todo cuidado do mundo com a bolsa de vocês quando vierem. Foram só danos materiais. A gente está trabalhando, mas isso é o mais importante”

Não é só no Brasil que a criminalidade está grande. A cantora Solange Almeida, 47, diz ter sido vítima de um furto durante passeio com a família por Milão, na Itália. Nem ela nem o marido, Monilton Moura, e as duas filhas, Estrela e Maria Esther, se feriram.

Pelas redes sociais, deu mais detalhes do incidente. “As pessoas falam que no Brasil tem muito roubo e tal, que tem muito assalto, e eu fui vítima de um roubo. Eu não sei como, mas abriram minha bolsa e levaram todo o meu dinheiro. Cheguei, fui dar uma volta com as meninas, com Monilton, com a banda, saímos todos, fomos almoçar e só me dei conta que fui roubada quando cheguei no hotel”, disse.

A cantora aproveitou para fazer um alerta aos turistas. “Tenham todo cuidado do mundo com a bolsa de vocês quando vierem. Foram só danos materiais. A gente está trabalhando, mas isso é o mais importante”, emendou ela que já deverá voltar ao Brasil em breve.

Em março, Solange subiu ao altar com Monilton Moura, 31, em cerimônia que contou com amigos e famosos em Fortaleza (CE). A parte religiosa foi celebrada pelo padre Fábio de Melo.

No momento de entrar de véu e grinalda, um grande sonho dela, Solange se emocionou. Ao contrário da celebração no cartório, quando os convidados foram orientados a não fotografar nem filmar, desta vez todo o mundo usou seus aparelhos para registrar o momento.

Padre Fábio de Melo cantou a música “Vieste”, e a noiva também soltou a voz ao cantar o sucesso “Eu sei que vou te amar”.