Slash ft Myles Kennedy and The Conspirators lança nova faixa “Fill My World”

Slash e Myles Kennedy and The Conspirators lançam mais uma faixa de “4”, quarto álbum da parceria e disco de estreia da Gibson Records. “Fill My World” é uma enérgica música que traz uma aura emocionante e romântica junto de um clima de blues rock e está disponível em todas as plataformas de música.

Para o novo álbum, Slash e a banda foram até a clássica cidade musical de Nashville, onde gravaram no histórico RCA Studio A com o produtor Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile). O objetivo foi capturar o calor dos palcos para o álbum, com todo o processo gravado ao vivo no estúdio, incluindo os solos de guitarra e vocais – uma novidade para o grupo. O single “The River is Rising” também já está disponível com um clipe.

Icônico guitarrista do Guns N’ Roses, membro do Rock and Roll Hall of Fame e autor de alguns dos riffs e solos de guitarras mais conhecidos da história da música, o multipremiado Slash é músico, compositor, produtor cinematográfico e autor bestseller do New York Times. Em sua carreira, acumulou mais de 100 milhões de cópias vendidas e se tornou uma das faces mais reconhecidas da cultura pop em todo o mundo.

Por estar sempre acompanhado de uma guitarra Gibson em uma parceria de mais de 30 anos, ele foi a escolha perfeita para abrir o braço fonográfico da icônica marca. Além de versões do disco, o selo vai disponibilizar a SLASH Les Paul Standard 4 Album Edition , uma guitarra feita especificamente para os fãs de Slash. A Gibson Records tem distribuição global da BMG.

Veja o clip: