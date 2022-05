‘Sinto que fechei um ciclo’, diz Michelle Barros ao anunciar saída da Globo

A jornalista falou sobre sua saída em suas redes sociais, publicando uma sequência de registros dos longos anos na emissora

Nesta quinta-feira, 12, Michelle Barros usou seu perfil no Instagram para anunciar a saída da Rede Globo. Em longo texto publicado em seu perfil, junto com um carrossel de imagens nos estúdios Globo, a jornalista relembrou seu período na TV e anunciou seu pedido de demissão.

“Por quase 12 anos percorri os quatro cantos de São Paulo, conheci seus extremos, sua miséria e seu luxo. Relatei, na Globo, os percalços e as belezas da cidade que abraçou essa alagoana. A rua me deu casca, talento para improvisar, habilidade em passar de um tema para outro rapidamente, deu-me sensibilidade, empatia, ajudou-me a amadurecer”, escreveu.

A jornalista continuou e falou do quanto aprendeu com a equipe com a qual trabalhou, além de ter carta branca do público para “opinar, ser dura quando tem que ser, ser sorridente quando o momento pede – tal qual a vida”.

Entre tantas lembranças, Michelle Barros explica que aos 42 anos, sendo 22 deles no jornalismo, ela decidiu se abrir para “novos formatos, novas histórias e novas perspectivas” e disse que está “mergulhando em algo desconhecido” para realizar essa vontade imensa que tem de aprender.

“Pedi à Ana Escalada, minha chefe e amiga, para sair da empresa. Ela, junto com o Fernando Castro, o querido Fernandinho, e o Walter Barroso, meu amigo Waltinho, foram muito gentis e entenderam meu momento. Fiquei feliz com o reconhecimento que recebi deles”, declarou.

Em outro trecho do texto, a jornalista explicou que depois de ter apresentado o carnaval de 2022 ficou com vontade de ter mais do jornalismo com entretenimento: “Leve, conversando, pra você e com você. Faz tempo que sinto que fechei um ciclo e nunca tive medo de me lançar completamente no que acredito”.

“Vou me dedicar às redes sociais, falar de comunicação com vocês por lá, pelo YouTube, pelo Instagram, vou fazer eventos, encontros, jornadas… Vou concluir a minha graduação em direito no fim do ano e devo incluir esse conteúdo – de direito autoral nas redes sociais e direito digital – nas nossas pautas na internet”, continuou.

No final, Michelle Barros se despediu deste ciclo na Globo e revelou esperar todos que gostam dela a acompanhando nessa nova jornada. “Enfim, estou indo e espero que vocês estejam comigo seja lá onde eu estiver. A nossa vida é o que a gente faz dela. E eu sempre vou poder dizer: ‘eu tentei’. Obrigada, de coração, a todos! Por tudo”, finalizou.

Estadão Conteúdo.