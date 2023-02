Síndrome de Tourette está por trás de tiques compulsivos de Cara de Sapato no BBB

Os tiques causados pela síndrome aumentam de frequência e intensidade em situações de ansiedade, estresse e pressão

A Síndrome de Tourette já é conhecida há algum tempo pela medicina, caracterizada pela presença de tiques vocais, motores ou múltiplos, que podem variar desde pequenos movimentos com os dedos à repetição de palavras, o que pode desencadear uma série de problemas para quem a possui, apesar disso, ela era pouco conhecida do grande público, até Cara de Sapato, participante do BBB 23, revelar que sofre da condição.

De acordo com ele, os sintomas surgiram desde a infância e lhe trouxeram várias dificuldades sociais, o que o fez duvidar da própria sanidade mental, até que, com o diagnóstico da síndrome, pôde realizar o tratamento adequado e controlar melhor os tiques.

No entanto, agora ele está em um reality famoso por pressionar mentalmente os participantes com jogos e dinâmicas especialmente pensadas para isso, o programa pode produzir facilmente um ambiente de estresse que propicia o aumento dos sintomas da Síndrome de Tourette.

Os tiques causados pela síndrome aumentam de frequência e intensidade em situações de ansiedade, estresse e pressão, justamente ao que o lutador se submeteu, o que já o fez ter crises de ansiedade durante o programa.

Normalmente, além do uso de medicamentos específicos, também é realizado tratamento com psicoterapia, que Cara de Sapato já vem realizando há cerca de sete anos, e da qual ele pode contar com o apoio psicológico oferecido pelo programa, no entanto, a sua própria profissão pode ser usada como ferramenta para combater os sintomas pois a prática de atividades físicas permite a liberação de hormônios como endorfina e dopamina que contribuem para o relaxamento, além de possibilitar um melhor autocontrole.

Sobre o Dr. Fabiano de Abreu

Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, é um Pós-doutor e PhD em neurociências eleito membro da Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society e Membro da Society for Neuroscience (USA) e da APA – American Philosophical Association, Mestre em Psicologia, Licenciado em Biologia e História; também Tecnólogo em Antropologia com várias formações nacionais e internacionais em Neurociências e Neuropsicologia. É diretor do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito (CPAH), Cientista no Hospital Universitário Martin Dockweiler, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, Membro ativo da Redilat, membro-sócio da APBE – Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva. Membro Mensa, Intertel e TNS.