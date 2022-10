Shay critica Record em live e Tiago não aceita expulsão do reality “A Fazenda 14”

O iraniano disse que Tiago partiu para cima dele com uma garrafa e que usou o braço em um reflexo de proteger o rosto

Shayan Haghbin criticou a falta de posicionamento da Record em episódios de agressão, ameaças e preconceitos entre participantes dentro de A Fazenda 14. Ele e Tiago Ramos foram entrevistados separadamente em uma live, comandada na tarde deste sábado (22) por Lucas Selfie nas redes sociais, para comentar a participação no reality e a expulsão de ambos após uma briga.

O iraniano disse que Tiago partiu para cima dele com uma garrafa e que usou o braço em um reflexo de proteger o rosto. Ele reclamou que levou três cuspidas do peão e quando foi para o quarto levou outra cuspida de Bia Miranda.

“O grupo dele [Tiago] já passou do limite. Pegue um momento em que o meu grupo desrespeitou o deles, a família e a índole das pessoas”, desafiou Shayan -ele foi chamado de abusador e tarado por Bia e Pétala Barreiros, que o acusaram de olhar as mulheres tomando banho.

O iraniano falou que seu grupo vive uma tortura psicológica dentro do reality sem poder comemorar e que ultimamente fica mais quieto e dentro do quarto. Sobre a briga dos grupos iniciada após ele gritar “me acusem mais” na volta da roça, Shay alegou que estava cheio de emoção após ouvir o discurso de Adriane Galisteu. “Um mês que o nosso grupo foi oprimido, provocado e não tem direito de comemorar. Eles passaram do limite com a gente, aquela casa não dava mais para viver, era muito tóxica.”

Para o ex-peão, a culpa da briga é da Record, que não tomou medidas no começo do jogo para evitar agressões e permitiu que participantes descumprissem regras, como quando Tiago alcoolizado bateu o sino, pulou a cerca da fazenda e voltou para o reality.

Shayan destacou que foi alvo de xenofobia em vários momentos e deu a entender que vai entrar na Justiça. Ele citou também casos de homofobia e machismo de participantes -Vini chamou Alex de gazela e criticou a roupa de Deborah. “Aconteceram algumas coisas que passaram do limite, se a Record tivesse tomando uma decisão pode ter certeza que eu estaria no jogo.”

Tiago, que também foi entrevistado por Selfie, admitiu que precisa cuidar da saúde mental, mas não aceita a expulsão do reality. Ele disse estar arrependido de ter cuspido no rosto de Shayan e pediu desculpas por ter sido xenofóbico. ” Eu devo pedir desculpas a ele e à família, eu estou muito errado. Quando estive em outro país tive que aprender outro idioma”, disse Tiago.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O peão falou que não pode só culpar Shayan pela sua expulsão porque o provocou. “Estou muito triste pela minha agressão, eu estava com uma garrafa [de água] e bati na minha cabeça, fui para cima dele”, explicou. “Ele tinha batido por trás nas minhas costelas aproveitando que tinha muita gente junto [na hora da briga]” e as câmeras não pegaram. Foi um impulso”, disse justificando o porquê brigou com o iraniano.

Tiago afirmou que se via entre os cinco ou seis finalistas do reality, mas admite que foi explosivo demais no confinamento e que só começou a pensar nisso depois de voltar de uma roça. Ele afirmou que entrou no programa em busca de uma cura da depressão e para mostrar quem ele era após virar notícia devido a erros que cometeu após um relacionamento com uma pessoa famosa -a mãe de Neymar.

“Tem muitas coisas que me arrependo e outras que faria novamente”, diz sobre sua participação no reality. Questionado por Selfie se queria mandar algum recado para Shay , ele respondeu: “Não quero deixar recado para o Shay, só desejo sucesso para ele.”