Shawn Mendes desabafa sobre dificuldade em lidar com as redes sociais

Ele agradeceu ao carinho que tem recebido dos fãs

Shawn Mendes, 23, usou o Instagram na sexta-feira (31) para agradecer ao apoio dos fãs ao seu último single “It’ll Be Okay” E e falar da dificuldade em lidar com as redes sociais no momento –ele e Camila Cabello acabaram em novembro o namoro de dois anos.

“Estou tendo um pouco de dificuldade com as redes sociais no momento e apenas e me relacionando com elas. Mas eu tenho muitas pessoas me enviando vídeos e me contando o que está acontecendo”, disse ele em sua casa em Toronto.

O cantor falou que quando faz música o objetivo final é a que sua própria verdade seja revelada para ele mesmo. “E muitas das vezes, quando estou escrevendo músicas, geralmente uso a música como uma plataforma para conseguir chegar a um lugar dentro de mim que eu não seria capaz de apenas falar com as pessoas ou pensar sobre isso”, disse o artista.

Shawn falou que está orgulhoso da nova canção e muito grato pelas pessoas estarem se conectando com ela. “Eu me sinto muito grato que as pessoas sejam vulneráveis ​​a ela e que estejam apenas se divertindo.”

O artista terminou o vídeo dizendo que gravou a mensagem para demonstrar seu amor e carinho pelos fãs. “Eu vejo vocês e quanto amor estão dando a essa música e a mim. Isso significa o mundo para mim. Então, obrigado, eu amo vocês.”