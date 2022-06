Shantal Verdelho tem loja em São Paulo assaltada

A influenciadora digital compartilhou com seus seguidores, alguns registros de como ficou sua loja de joias após o assalto

Shantal Verdelho, 33, parece viver uma onda de muito azar. Pelas redes sociais, ela contou que teve a sua loja de joias em São Paulo assaltada.

“Eu quis resguardar o assalto da minha casa, com medo, mas resguardar fez com que nada fosse descoberto. Mexeram com as minhas coisas e eu deixei para lá, mas agora mexeram com a minha família e com as coisas da minha família. Vou atrás de quem fez até no quinto dos infernos”, começou ela.

A loja fica localizada no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital. As joias, de acordo com Shantal, têm filosofia e mensagens do bem por trás e são feitas pela mãe e pela tia, e divulgadas por ela.

“A empresa cresceu, pegamos a maior parte do nosso dinheiro para investir em joias e abrir uma loja e levaram tudo. Nosso trabalho de anos e anos”, emendou.

No mês de maio, Shantal já tinha dito aos seguidores que teve uma visão e que esse pressentimento salvou ela e a filha de se envolver em um engavetamento numa estrada.

Em janeiro, ela teve a casa invadida por bandidos que levaram pertences como tênis, relógios e joias.