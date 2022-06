Shakira e Piqué estão se separando após traição do jogador, diz jornal espanhol

Segundo El Periódico, atleta estaria levando vida de solteiro em Barcelona

A cantora Shakira, 45, e o jogador Gerard Piqué, 35, estão se separando, de acordo com o jornal espanhol El Periódico. O atleta do Barcelona e da seleção espanhola já estaria morando sozinho em seu antigo apartamento, após uma traição dele ter sido descoberta pela artista colombiana.

A informação foi dada no podcast Mamarazzis, que é transmitido nas contas de Instagram e Facebook do jornal. Antes, o mesmo jornal já havia informado aos leitores que o casal vivia uma crise no casamento.

A publicação diz que Shakira não só descobriu a pulada de cerca, como teria conhecimento de quem foi a pivô da traição. “Por isso ela tomou a decisão de se separar”, afirma a publicação. “Talvez não dê em nada, mas [a infidelidade] ocorreu.”

Piqué, por sua vez, estaria levando uma vida de solteiro em Barcelona, onde o casal mora. Ele seria presença frequente nos camarotes de casas noturnas da cidade, ao lado do colega de time Riqui Puig, 22. “Ele foi visto acompanhado de outras mulheres”, garante o jornal.

Shakira e Piqué se casaram em 2011. Os dois haviam se conhecido um ano antes, em 2010, quando ele participou da gravação do clipe de “Waka Waka (This Time For Africa)”, uma das músicas oficiais da Copa daquele ano, realizada na África do Sul. Eles são pais de dois meninos, Milan e Sasha.

As últimas publicações do casal juntos são de março. Nesse mês, Shakira publicou uma imagem ao lado do marido para comemorar o Dia de São Valentim, quando é celebrado o Dia dos Namorados em alguns países. Ela também comemorou quando o marido alcançou a marca de 600 jogos pelo Barcelona.

Em abril, Shakira lançou o single “Te Felicito”, uma parceria com Rauw Alejandro. A letra fala de alguém que foi quebrada em pedaços após perceber que a pessoa com quem estava é falsa. “Parabéns por atuar tão bem”, diz a letra, que agora alguns consideram ser uma indireta para o jogador.