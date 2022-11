Shakira diz ‘não’ ao convite da Fifa para participar da abertura da Copa do Mundo Qatar

Segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, do “El programa de Ana Rosa”, da TV espanhola, a cantora recebeu o convite da Fifa, mas declinou sem dar muitos detalhes

Dua Lipa foi a primeira anunciar que tinha recusado o convite para participar da abertura da Copa do Mundo do Qatar. Depois, Rod Stewart também revelou que decidiu ficar de fora a cerimônia no estádio Al Bayt, no próximo domingo (20) e quem agora acabou de engrossar a lista dos famosos que querem distância do evento é Shakira.

Segundo a jornalista Adriana Dorronsoro, do “El programa de Ana Rosa”, da TV espanhola, a cantora recebeu o convite da Fifa, mas declinou sem dar muitos detalhes. Ainda de acordo com a reportagem, fontes ligadas a Shakira deram a entender que ela poderá participar de outras ações ligadas ao Mundial. A colombiana foi a intérprete da música tema “Waka Waka” (This time for Africa) na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e foi justamente durante a gravação do clipe que ela conheceu o ex-marido, Gerard Piqué.

O Qatar tem sido criticado mundialmente por sua política de direitos humanos. A legislação do país, baseada no Alcorão, considera a homossexualidade ilegal e ameaça com prisões quem desobedecer a lei. Informações do jornal britânico “The Guardian” garantem também que milhares de trabalhadores imigrantes morreram nas obras para a Copa do Mundo de 2022. De acordo com o veículo, os imigrantes eram de países como Índia, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka.

Jungkook, um dos cantores da banda sul-coreana BTS, já foi visto no Qatar e deve mesmo fazer parte do evento, conforme o já especulado. Outro nome que circula nos bastidores é da banda Black Eyed Peas para fazer parte da cerimônia de abertura, mas Fifa ainda não confirmou os nomes das atrações.