‘Sex Appeal’ estreia no Globoplay quase 30 anos depois de exibição na TV

A minissérie “Sex Appeal”, exibida em 1993 na TV Globo, já está disponível no catálogo do Globoplay. O programa, cuja trama acompanha o início da carreira de seis modelos, foi um dos primeiros grandes papéis das atrizes Camila Pitanga, Danielle Winits, Carolina Dieckmann, Luana Piovani, Cláudia Rangel e Renata Lima.

Vilma, Eva, Claudinha, Angel, Andréia e Patrícia competem por uma vaga na final do concurso da agência Sex Appeal, comandada por Edgar (Walmor Chagas) e Cecília (Cleyde Yáconis), que além do prêmio em dinheiro também dá a oportunidade de uma modelo morar no exterior e alavancar uma carreira internacional. A série mostra a trajetória de vida das jovens e também os conflitos durante o concurso.



“É um mergulho no tempo, pois estamos falando do meu primeiro trabalho, quando eu tinha apenas 15 anos e conhecia tantas coisas pela primeira vez”, relembra Camila Pitanga em nota. “Lembro que foi um processo tão bonito, desde os testes – que na verdade foi uma oficina organizada pela Sura Berditchevsk, com duração de alguns dias, o que criou uma convivência e relação entre esses jovens atores.”