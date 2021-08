Cia de Comédia Setebelos retorna com apresentação ao ar livre

Cia de Comédia Setebelos está de volta!

A Cia de Comédia Setebelos preparou uma apresentação especial para o VIBRAR. A especialidade do grupo é o humor inteligente, aguçado senso de improvisação e muita versatilidade nas diversas linhas do humor: Stand Up Comedy, espetáculos teatrais, improviso, personagens e mídias digitais.

Será a primeira apresentação da Cia de Comédia Setebelos em 2021. O grupo promete proporcionar um momento de leveza e descontração com o espetáculo “SETEBELOS – COMÉDIA AO AR LIVRE”. Um respiro de ar fresco e gargalhadas pré-feriado.

Então, durante uma hora do espetáculo, se permita dar uma pausa nas suas preocupações e ansiedades e gargalhar com a volta do grupo aos palcos da capital.

Programe-se:

SETEBELOS – COMÉDIA AO AR LIVRE

Local: Parque Vibrar – Ginásio Nilson Nelson

Data: 06 de Setembro às 20h

Abertura do Vibrar às 17h

Ingressos: entre R$ 36,00 e R$ 70,00

Vendas online: https://bileto.sympla.com.br/event/68535/d/105277



Classificação indicativa: 14 anos