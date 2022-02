Set de filmagens da série ‘Lupin’ é atacado e roubado na França

A equipe foi atacada com morteiros durante as filmagens, disse a fonte

Cerca de 20 pessoas mascaradas atacaram nesta sexta-feira (25), em Nanterre, perto de Paris, o set de filmagens da segunda temporada da série “Lupin”, na presença do protagonista Omar Sy, para roubar equipamentos, informou à AFP uma fonte judicial.

A equipe foi atacada com morteiros durante as filmagens, disse a fonte. Não houve feridos, mas os criminosos levaram materiais que valem no total, segundo estimativas, 300 mil euros (338 mil dólares).

Depois de ter conquistado dezenas de assinantes da Netflix em todo o mundo, o ator francês Omar Sy volta a interpretar o elegante ladrão Lupin.

A série é o primeiro sucesso francês da gigante americana do streaming. Ela se baseia no personagem de Arsène Lupin, criado em 1905 pelo romancista Maurice Leblanc.

