Série ‘Lov3’ estreia sexta e mostra irmãos em amores não convencionais

A nova série da Amazon Prime Video é uma comédia brasileira e chega apresentando diferentes formas do amor

“Lov3”, série original Amazon Prime Video, chega ao streaming nesta sexta-feira (18). Os irmãos Beto, Ana e Sofia são sobreviventes de um mesmo desastre: o casamento de seus pais. Ao ver a mãe se separando do marido e os deixando para trás, eles decidem buscar a felicidade e amor, mesmo que de uma forma não convencional, e essas novas experiências dos três irmãos são contadas na nova série.

A comédia brasileira chega para apresentar os “amores múltiplos de três”, e legitimar de maneira leve e natural a existência de todo tipo de amor. Ana (Elen Clarice), a irmã mais velha, decide tornar seu casamento um relacionamento aberto. Beto (João Oliveira), gêmeo de Sofia, se apaixona por um homem que não se considera homossexual. Já Sofia (Bella Camero) decide viver um romance formando um trisal.

Para Felipe Braga, também diretor e co-criador do projeto, “Lov3” surgiu da necessidade de falar sobre como “os novos modelos e formatos de relacionamento estavam redefinindo a convivência e experiências entre os jovens”. “Legitimamos que as pessoas podem amar da forma que elas querem”, avalia Gustavo Bonafé, diretor da série.

A trama se passa no pós-pandemia de coronavírus e, além de trazer frases corriqueiras deste período e até mesmo o uso de álcool em gel, escancara o senso de urgência que muitos sentiram -e ainda sentem- durante o período. “A história de ‘Lov3’ começa quando a mãe vai viver a própria vida, não se separando só do pai, mas dos filhos também”, completa Braga.

Mariana Youssef, também diretora da série, diz que cada irmão busca a libertação de suas inseguranças pessoais. “A Sofia busca por protagonismo desesperadamente, o Beto precisa de aceitação de qualquer maneira e a Ana quer desviar da imagem da mãe e desse fardo que é repetir algum caminho que ela criou.”

Para os protagonistas, gravar a série foi uma oportunidade de conhecer novas formas de amor e também de se aprofundar em estudos da não-monogamia. “Foi incrível para colocar um novo olhar sobre se relacionar”, afirma Bella Camero, que esteve em produções como “Marighella” (2019) e “Onde Está Meu Coração” (2021), e agora dá vida a Sofia.

Elen Clarice, que vive Ana, conta que, apesar de ter amigos que vivem relações não convencionais, precisou se aprofundar nos estudos para entender melhor. “Sempre acreditei em várias formas de se relacionar, dentro de uma relação tudo é possível se tem diálogo”, afirma a atriz, em coletiva de imprensa virtual da qual o F5 participou.

Já o ator João Oliveira, intérprete de Beto, diz que aprendeu novas formas de amor justamente atuando com suas irmãs, como as chama. “Depois de um ano e meio de pandemia, encontrar essas pessoas e amá-las diariamente refletia muito esse aprendizado de ver as diferentes formas de amor e afeto”, completou.

Segundo Braga, o diretor, a escolha de produzir uma comédia partiu do intuito de tornar mais fácil e aceitável mostrar a vulnerabilidade dos personagens. Malu Miranda, head de Conteúdo Original Brasileiro para a Amazon Studios, diz que fazer uma comédia “atravessando uma pandemia intensificou as relações”.

A primeira temporada terá seis episódios lançados globalmente pela plataforma do Amazon Prime Video. A série foi gravada durante a pandemia, no Uruguai. O elenco ainda conta com nomes como Chris Couto, Donizeti Mazonas e Drayson Menezzes.

‘LOV3’

Quando: 18/02

Onde: Amazon Prime Video

Classificação: 18 anos

Elenco: Bella Camero, Elen Clarice, João Oliveira, Chris Couto, Donizeti Mazonas e Drayson Menezzes

Direção: Mariana Youssef, Gustavo Bonafé e Felipe Braga

