Sereias é o título do mais novo EP de Biba Crema com seis canções inéditas

Trabalho faz parte da Trilogia Trópicos e estará disponível a partir deste domingo

Biba Crema lança o EP Sereias, com seis músicas inéditas e autorais, que faz parte da Trilogia Trópicos, resultado de nove anos de trabalho e dedicação. Inspiradas na relação do artista com a natureza, o EP traz as canções Flores do Céu, Praia Secreta, Gosto de Mar, Novos Ventos, Alma Salgada e Primavera já estão disponíveis desde domingo (17/10), nas principais plataformas musicais.

O artista tem mais de 40 anos de história com a música, é bastante diversificado, e gosta de brincar com os ritmos, indo funk- rock ao forró-reggae, sem perder sua essência. “Minha inspiração é o amor, a vida, a natureza. Gosto de levar uma energia boa para quem ouve minhas canções”, declara.

Em julho, Biba lançou o EP Vento Sul e o próximo EP, Flor Ímpar, dará as boas-vindas ao verão 21/22, fechando, assim, a Trilogia Trópicos com 18 canções inéditas. As músicas estarão disponíveis nas redes sociais do cantor (Youtube Biba Crema) e nas principais plataformas de streaming de música da internet, pelo link: https://ps.onerpm.com/6612134027 .

Serviço:

Lançamento EP “Sereias”

Desde domingo nas plataformas digitais

Plataformas: https://ps.onerpm.com/6612134027

Youtube: Biba Crema

Site:www.bibacrema.com

Instagram: @bibacremamusic

Facebook: Biba Crema

