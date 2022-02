Segundo o novo boletim médico, Paulinha Abelha segue respirando por aparelhos

A vocalista da banda Calcinha Preta, de 43 anos, está internada há 11 dias e segue na escala de coma mais grave

Um novo boletim médico foi publicado na última terça-feira (22) nas redes sociais de Paulinha Abelha, de 43 anos, sobre o estado de saúde dela. A cantora segue internada em coma e respirando com ajuda de aparelhos no hospital de Primavera, em Aracaju (SE).

O neurologista Marco Aurélio Alves disse que a situação da cantora é delicada em decorrência de um coma profundo. Ele citou que Paulinha está no nível 3 na escala Glasgow, que classifica os níveis de consciência do paciente de 3 a 15.

“Hoje o nosso interesse é mantê-la viva e não está sendo uma questão fácil. Eu não me sinto confortável para falar sobre possibilidade de sequelas em um paciente que em princípio nosso esforço é o de mantê-la viva. Sequela tem mais para frente se sobreviver”, revela o neurologista.

Alves explicou que neste momento a equipe tem o objetivo de fazer com que a cantora passe da fase aguda e recupere as funções renal e hepática. “O compromisso agora é com a manutenção da vida”, disse.

“Mantém quadro neurológico, sem necessidade de medicamentos para ajuste da pressão, respirando com suporte de aparelhos, mantendo a oxigenação adequada e necessitando de hemodiálise para ajuste da função renal”, afirma o boletim.

Paulinha Abelha estava internada no Hospital Unimed desde o dia 11 de fevereiro, depois de ser diagnosticada com problemas nos rins. Ela está sendo acompanhada por um médico que saiu de São Paulo.