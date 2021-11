Secretaria de Cultura do governo federal divulga nota lamentando morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça, conhecida como uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira (5)

Mônica Bergamo

SÃO PAULO, SP

A Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro divulgou nota lamentando a morte da cantora Marília Mendonça.

“Marília Mendonça deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil. Certamente não será esquecida. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, ‘cantora do mundo’ #EquipeSecult”, diz o post publicado nas redes sociais.



Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.