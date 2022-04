Secretaria da Cultura e Economia Criativa lança edital FAC de R$ 32 mi

O documento apresenta-se mais inclusivo, democrático e com novas linhas de apoio, voltada para profissionais dos bastidores e coxias

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) lançou hoje (29), o primeiro edital de 2022 do Fundo de Apoio à Cultura. Batizado de FAC Brasília Multicultural I, o certame tem o valor de R$ 32 milhões e apresenta-se mais inclusivo, democrático e com novas linhas de apoio, voltada para os profissionais dos bastidores e coxias, “a primeira infância” e “60+”, com projetos incentivados para públicos etários.

Acesse o edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal

O segmento do carnaval ganhou uma atenção especial, premiando desde pequenos blocos de rua até as escolas de samba da elite do carnaval brasiliense. A categoria “Meu Primeiro FAC”, para agentes culturais nunca contemplados, teve valores reajustados de R$ 40 mil para 60 mil, com reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), agentes acima de 60 anos e distribuição regionalizada.

A inscrição começa no dia 3 de maio e segue até as 18h de 1° de junho, por meio do sistema eletrônico da plataforma do FAC. Cada agente cultural pode inscrever apenas um projeto e precisa estar em situação regular no Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC)). Ao todo, serão, ao menos, 332 projetos aprovados em três linhas, sendo 100 para proponentes que nunca acessaram o Fundo de Apoio à Cultura.

“O Fundo de Apoio à Cultura é uma política de fomento única no país. Em 2021, fomos a unidade da Federação que mais investiu em cultura, com aporte de R$ 152 milhões. Agora, seguimos firmes no fomento para projetos que vão gerar renda para trabalhadores da cultura e movimentar a economia do DF”, avalia o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

Depois de passar por audiências e consultas públicas, o edital FAC Brasília Multicultural I chega aprimorado aos agentes culturais. São três categorias: Cultura de Todo Tipo, Meu Primeiro FAC e Jeito Carnavalesco.

“Uma inovação é que os agentes culturais podem apresentar projetos livres para todas as linguagens. Essa liberdade de concepção é anseio que surgiu fortemente nas consultas públicas”, aponta o subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural, João Moro.

Categorias:

Cultura de Todo Tipo

Anexo I – Cultura de Todo Tipo

São, ao menos, 155 vagas de projetos para os módulos I (teto de R$ 100 mil) e II (entre R$ 100 mil e R$ 200 mil). O valor total é de R$ 19.6 milhões, com 24 vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e dez para proponentes com idade acima de 60 anos. Todos os projetos devem apresentar ações de acessibilidade cultural e apresentar alcance e relevância cultural.

Meu Primeiro FAC

Anexo II – Meu Primeiro FAC

São, ao menos, 100 vagas de projetos no valor de R$ 60 mil) O valor total é de R$ 6 milhões, com 40 vagas regionalizadas, dez vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e sete para proponentes com idade acima de 60 anos. Todos os projetos devem apresentar ações de acessibilidade cultural e apresentar alcance e relevância cultural. As vagas regionalizadas são reservadas para agentes culturais não residentes no Lago Sul, Lago Norte, Plano Piloto (excetuando-se Vila Telebrasília e Vila Planalto), Sudoeste/Octogonal e Noroeste. Os projetos apresentados são livres.

Jeito Carnavalesco

Anexo III – Jeito Carnavalesco

São, ao menos, 77 vagas de projetos para atividades carnavalescas de rua e de escolas de samba. O valor total é de R$ 6,4 milhões. Uma dessas categorias vai organizar o desfile das escolas de samba em 2023, com aporte de R$ 1 milhão. Todos os contemplados dessa linha deve obrigatoriamente se apresentar entre 1° de fevereiro e 15 de março de 2023.

