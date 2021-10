Saulo de Tarso lança “Falta ela em você”

O single marca a volta dos lançamentos inéditos do cantor e compositor Saulo de Tarso, depois de um tempo lançando versões inusitadas de sucessos já conhecidos do grande público

Depois de viralizar na Internet com os mashups ao lado da cantora Ana, somando mais de 20 milhões de views no YouTube e gravar um clipe com Luan Santana, Saulo vem apostando em sua carreira solo e cada vez mais autoral.

Com uma mistura única feita por beats influenciados pelo hip hop moderno e o sertanejo universitário, “Falta ela em você” chega às plataformas digitais e no YouTube com um videoclipe. O single marca a volta dos lançamentos inéditos do cantor e compositor Saulo de Tarso, depois de um tempo lançando versões inusitadas de sucessos já conhecidos do grande público.

“Falta ela em você” tem uma identidade bem peculiar ao mesclar o dançante e o romântico em um gênero que podemos classificar como “trapnejo”, e que já aparece, de certa forma, em outros trabalhos atuais do artista.

A faixa foi produzida por Rafinha SRQ, produtor que tem a mistura de gêneros musicais no seu DNA. Rafinha é dono de hits como “Santinha” (Léo Santana), “Loka” (Anitta e Simone & Simaria), “Apaixonadinha” (Marília Mendonça e Léo Santana), “Ô bebê” (Kevinho e Kekel), “Modo Turbo” (Luísa Sonza, Anitta e Pablo Vittar), “Te amei com classe” (Matheus & Kauan), “Tá tum Tum” (Kevinho e Simone & Simaria), “Puxa, agarra e beija” (Turma do Pagode e Aviões do Forró).

O novo single de Saulo, por sua vez, tem todos os ingredientes de um grande hit: a dedicação dos envolvidos no projeto, uma batida envolvente, uma voz bem preparada e um clipe original.

Assista ao videoclipe da canção “Falta ela em você”:

Ouça “Falta ela em você” via streaming: https://labidad.lnk.to/FaltaElaEmVoceSiga Saulo de Tarso nas Redes Sociais!

YouTube:https://www.youtube.com/c/SaulodeTarsoMusic

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@saulodetarsooficial?

Instagram:https://www.instagram.com/oficialsaulodetarso

Facebook:https://www.facebook.com/oficialsaulodetarso