Sarah Andrade e Andréia Sadi são eleitas as melhores Influenciadoras de Brasília

iBest anuncia os vencedores de 2021, com vitórias de Sarah Andrade no júri popular e de Andréia Sadi no voto da Academia

Sarah Andrade foi eleita como a melhor influenciadora de Brasília, segundo votação aberta do iBest, que premia as melhores iniciativas do universo digital brasileiro. Ela disputou com Lúcia Helena Galvão e Cátia Damasceno na final pela votação popular. Já na eleição da Academia iBest, que é definida por um júri de especialistas, a vencedora foi Andréia Sadi, que concorreu com Sarah Andrade e Hugo Gloss.

Acesse o site para acompanhar os resultados.

A premiação apontou os melhores em 78 categorias através de duas votações paralelas: uma de acordo com a percepção popular e outra de um júri de especialistas (a Academia iBest). Como critério de qualificação para ambas, os dez finalistas (os iBest Top10) foram definidos através de um algoritmo proprietário que calcula a relevância de cada iniciativa digital considerando a presença nas principais redes sociais, sites e apps, a partir do cálculo do seu engajamento e alcance.

A edição 2021 terminou com o recorde de 18 milhões de votos certificados, apontando o impressionante crescimento ante os 2 milhões de votos que a premiação envolveu em 2020. É esperada que a edição 2022 movimente cerca de 40 milhões de votos, consolidando ainda mais o prêmio como a principal certificação digital no país.