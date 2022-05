Santos Rock Festival acontece dia 21 de maio

A banda Capital Inicial promete agitar o público da Baixada Santista

A 4ª edição do Santos Rock Festival já tem mês e dia para acontecer. O evento que se tornou um dos principais do segmento na região será no dia 21 de maio, no Blue Med Convention Center, na Ponta da Praia.

Para este ano, o festival confirmou três atrações que prometem agitar a Baixada Santista. Titãs, Paralamas do Sucesso e Capital Inicial.

Pensando numa maior comodidade do público, a organização já soltou os horários da entrada das bandas no palco: Titãs às 20h30, Paralamas do Sucesso às 22h30 e encerrando a noite o Capital Inicial, às 00h30. Com uma decoração exclusiva e com diversas surpresas no local, o evento promete surpreender muita gente. “O Santos Rock Festival já se tornou referência de estrutura e atrações exclusivas. Para este ano, como será em um local inédito, as pessoas podem esperar muitas novidades no espaço”, comenta Luiz Ventura, organizador do evento.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site www.ingressonanet.com.

O Blue Med Convention Center fica na Praça Almirante Gago Coutinho, 29, na Ponta da Praia em Santos.