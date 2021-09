Santos Music retoma agenda de shows e eventos

Apresentações acontecem na cidade de Santos a partir do dia 3 de dezembro, com shows de Alok e Israel & Rodolfo

O primeiro evento oficial será o “Santos Music”, que começa no dia 3 de dezembro de 2021 e segue até 20 de abril de 2022. Artistas como Alok, Israel & Rodolfo, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Henrique & Juliano e Wesley Safadão já confirmaram presença.

Os empresários do segmento de entretenimento e eventos Rodrigo Sandoval (Grupo HJR), Luiz Ventura (Shows em Santos) e Luiz Alonso (O Terminal Eventos) anunciaram durante coletiva de imprensa realizada no Santos Convention Center, nesta quarta feira (22). Todas as ações em direção a uma movimentação do segmento estão diretamente ligadas às flexibilizações de políticas públicas de combate à pandemia e ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, que traz otimismo e também expectativa.

“Estamos planejando o Santos Music há um ano e, com muito empenho, esforço e dedicação, conseguimos transformá-lo em realidade e chegar em um formato que respeite todos os protocolos contra a Covid-19. Com certeza teremos a recompensa e a cidade de Santos merece”, disse Rodrigo Sandoval.

Para a realização dos eventos, será exigido o comprovante de vacinação completa dos visitantes (duas doses ou dose única) ou apresentação do exame de PCR realizado 48 horas antes do evento. Além desses, também estão previstos os protocolos tradicionais, como o uso obrigatório da máscara e a oferta de álcool em gel. Já a capacidade de público máxima permitida no local dependerá das orientações sanitárias que estiverem vigentes na época.

“Estamos parados há 18 meses e as expectativas são as melhores possíveis. Nosso setor movimenta a economia, gerando muitos empregos e o público anseia por esse momento depois de tanto tempo em casa”, disse Luiz Ventura.

Luiz Alonso relatou, também, que está esperançoso com a retomada. “Passamos por um período muito difícil e sabemos que o retorno é lento e gradual. Estamos trazendo grandes shows para a nossa cidade de Santos”, declarou.

Além da imprensa local, o evento contou com a participação de produtores culturais, influenciadores e autoridades, entre elas, Renata Arraes, procuradora geral do município de Santos.

Confira a programação completa:

⦁ 03 de dezembro – Alok e Israel & Rodolfo

⦁ 31 de dezembro – Dilsinho, Inimigos da HP e Edshow

⦁ 29 de janeiro – Jorge & Mateus

⦁ 19 de fevereiro – Zé Neto & Cristiano

⦁ 02 de abril – Henrique & Juliano

⦁ 20 de abril – Wesley Safadão