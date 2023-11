Sandy nega reconciliação com Lucas Lima

A separação entre Sandy e Lucas Lima segue valendo, segundo a própria cantora, que publicou uma nota em suas redes sociais nesta segunda-feira (20). O rumor de que o ex-casal teria desistido do divórcio surgiu na internet após supostas ‘fontes próximas’ ao dois e a família de Sandy, fornecerem a informação.

“Tudo que saiu sobre a gente depois que postamos isso [o comunicado da separação] — e que não foi dito por nós, da nossa boca — é absoluta e completa mentira”, disse Sandy, no começo do texto.

Segundo as notícias veiculadas por diversos portais, o ex-casal teria sido visto junto em diversas ocasiões e teriam, inclusive, chegado a viajar para shows que Sandy fez na Europa. Os dois teriam contratado uma coach de relacionamentos, ligada a religião deles, para salvar a relação. Por isso, a dupla teria desistido da separação.

Sandy negou a existência de quaisquer fontes e afirmou que detalhes foram inventados. “Até detalhes aparentemente inofensivos foram inventados e não são inofensivos para a nossa família. Não existem ‘fontes próximas’, isso é um recurso barato para ‘eu posso inventar qualquer coisa’, disse a cantora.

Por fim, ela voltou a pedir respeito e alfinetou quem não respeita a privacidade do ex-casal. “Mesmo sabendo que não seremos atendidos, voltamos a pedir respeito e privacidade, por favor”. Lucas publicou, em seu perfil, o mesmo texto que Sandy. Veja na íntegra:

O anúncio de que o casal seguiria caminhos diferentes foi feito em 25 de setembro, pelas redes sociais. Os dois também deram detalhes da separação no programa Altas Horas, da Rede Globo. Juntos há quase 24 anos e casados há 15, os dois tem um filho, Théo, de 9.

No comunicado da separação, o casal afirmou que a separação era o melhor caminho. “Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”.