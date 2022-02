Sandra Bullock vende apartamento luxuoso de R$ 23 milhões

O apartamento que era da atriz e produtora norte-americana fica no 22º andar e tem vista panorâmica de Los Angeles

Sandra Bullock vendeu o seu apartamento no condomínio Sierra Towers, em Los Angeles, nos Estados Unidos, por US$ 4,4 milhões (cerca de R$ 23 milhões), segundo o site americano ‘TMZ’.

Foto/Reprodução

O apartamento luxuoso, que fica no 22º andar e tem vista panorâmica de Los Angeles, tem 2 quartos e 2 banheiros. De acordo com o site, a atriz comprou o imóvel em 2014 por US$ 3,55 milhões (em torno de R$ 18,7 milhões) e fez algumas reformas.

Foto/Reprodução

O edifício que fica o apartamento de Sandra é famoso por já ter sido habitado por várias celebridades, como Courteney Cox, Lindsay Lohan, Elton John, Adam Sandler, Kelly Osbourne, Cher e outros.