Sammy e Pyong Lee terminam casamento pela segunda vez

O anúncio foi feito através das redes sociais do agora ex-casal; Essa foi a 2ª vez que os dois se separam em 7 meses

Sammy, de 23 anos, anunciou em suas redes sociais que o casamento com Pyong Lee, de 29, chegou ao fim pela segunda vez, na última terça (23). Ela compartilhou um texto para comunicar a decisão aos fãs.

“Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm carinho pela nossa família, vim anunciar o fim de um ciclo na minha vida. Eu e o Pyong amadurecemos muito nesse tempo. Foi importante para a minha evolução. Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações”, explicou a influenciadora através dos Stories no Instagram.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Pyong também postou uma mensagem na rede social. “Vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos, e meu amor por ela será eterno. Continuará sendo a rainha da minha vida e a melhor mãe do universo”, afirmou ao destacar que os dois continuam amigos.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

O primeiro término do casal aconteceu em julho de 2021. Sammy anunciou a decisão horas após a Record TV divulgar uma chamada do programa “Ilha Record”, reality que contava com Pyong entre os participantes.

Nas imagens apresentadas pela emissora, o hipnólogo aparece deitado na cama com Antonela Avellaneda. Os dois participantes trocaram carícias, mas não se beijaram durante o reality.

Reconciliação

A volta aconteceu em outubro, três meses após a participação de Pyong na “Ilha Record”. O ex-bbb permaneceu afastado das redes sociais durante todo o período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Instagram, Pyong escreveu um texto anunciando a retomada do casamento: “O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro”.

Dias antes, o hipnólogo compartilhou um vídeo chorando e pedindo perdão a Sammy: “Eu me libertei, renasci e encontrei minha identidade. Eu me reconheço como filho de Deus e abomino quem já fui”.

Os dois também visitaram um retiro espiritual, localizado em Minas Gerais, antes de anunciarem a reconciliação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut durante o mês de dezembro de 2021, a influenciadora comentou que seu casamento com Pyong estava em um “novo momento” e disse acompanhar mudanças no comportamento do companheiro.

“Essa fase nova do nosso relacionamento, respeitando o espaço um do outro, está sendo ótima. A gente sente saudades. Sente aquele friozinho na barriga, como se fosse o começo”, revelou.