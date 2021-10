Samba da Vela é tema de livrorreportagem

Obra reúne 8 perfis de pessoas que tiveram suas vidas modificadas em contato com a roda de samba de São Paulo

Após sete anos, o livrorreportagem A voz de um samba, a vez de um povo: Histórias da Comunidade Samba da Vela está disponível para download. A obra aborda oito personagens centrais que tiveram suas vidas modificadas em contato com a famosa roda de samba de São Paulo.

Entre os protagonistas, fundadores do polo cultural e frequentadores, que futuramente viriam a se profissionalizar na música. “O nosso objetivo com o livro não foi fazer um recorte histórico do Samba da Vela, mas sim dizer como essa roda de samba impactou diretamente na vida das pessoas. Foi nessa roda, que começa e se encerra com as chamas de uma vela, que pessoas saíram de suas zonas de conforto para se descobrirem artistas”, explica Joca Oliveira, um dos coautores da obra.

Da musicista descoberta depois de 50 anos ao sambista de Paraisópolis que usava suas letras para denunciar o abandono em que vivia, o Samba da Vela é parte da história cultural de São Paulo, especialmente em Santo Amaro, bairro que recebe seus eventos.

Amadrinhado por Beth Carvalho, o projeto nasceu em 2000, da curiosidade de seus fundadores Chapinha, Paqüera, Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira, este último com passagens no reality The Voice Brasil, da Rede Globo. Quando se conheceram, os quatro decidiram idealizar um espaço onde poderiam compartilhar seus trabalhos e dar palco para novas vozes.







Lançando originalmente em 2014 com uma tiragem independente, o livro A voz de um samba, a vez de um povo foi idealizado como Trabalho de Conclusão de Curso dos jornalistas Joca Oliveira, Jéssica Galter, Marina Oliveira e Rafael Revadam. Após algumas tentativas sem sucesso de tentar publicar via editoras, os autores resolveram atualizar o material e disponibilizar a obra em formato digital.

“Enquanto jornalistas recém-formados, nós tínhamos o encanto pelo papel e queríamos ver uma publicação assim para este trabalho. Mas entendemos, com o passar dos anos, que o mercado editorial mudou muito, e resolvemos utilizar isso para tornar esta obra acessível a todos”, pondera Marina Camargo.

Para esta nova versão, os personagens foram novamente entrevistados, com o objetivo de atualizar suas informações. A nova edição também conta com um capítulo adicional, dedicado aos fundadores e irmãos Magnu e Maurilio, que não estavam disponíveis para entrevistas entre 2013 e 2014, anos de idealização da reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É desafiante reviver uma escrita sete anos depois. Porque não só os personagens tiveram suas vidas modificadas, mas nós enquanto profissionais também. A nossa escrita não é a mesma. Tivemos um grande desafio de não reescrever os capítulos, e de manter a escrita original o máximo possível. E estamos muito felizes por conseguirmos publicar o livro. Porque pela importância do Samba da Vela no resgate cultural do país, era nossa obrigação tornar essa história pública”, conclui Joca.

Serviço:

Livro: A voz de um samba, a vez de um povo: Histórias da Comunidade Samba da Vela, de Joca Oliveira, Jéssica Galter, Marina Camargo e Rafael Revadam

Preço: R$ 9,90 ou gratuito para assinantes do serviço Kindle Unlimited