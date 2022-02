Samara Felippo acusa Carlos Bolsonaro de postar vídeo de suas filhas indevidamente

Não quero entrar em guerra, conflito ou na Justiça, só quero pedir a ajuda de vocês para que denunciem esse vídeo

A atriz Samara Felippo, 43, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (23) para protestar contra uma publicação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), em que ele reproduz um vídeo dela com as duas filhas. Segundo a artista, o uso das imagens foi indevido e fora de contexto.



No vídeo, publicado pelo vereador no último dia 14, a atriz aparece com uma espécie de capa de chuva para abraçar as duas filhas. Segundo Samara, a imagem é de julho do ano passado e foi feita após ela ficar 20 dias sem ver as meninas, que voltaram de férias com Covid-19.



“Era Julho de 2021. Ainda com muitas dúvidas sobre essa doença, sem nenhuma dose da vacina, eu só queria abraçá-las e criei essa forma divertida e cheia de amor. Chorei dias seguidos nessa época”, relatou Samara, que pediu aos seguidores que denunciem o post do vereador para que ele seja removido.



“Ele [Carlos Bolsonaro] acha que está tudo bem, mas para mim é muito grave expor o filho dos outros.

Independente de ideologia, polícia, lados, isso é inadmissível. Não quero entrar em guerra, conflito ou na Justiça, só quero pedir a ajuda de vocês para que denunciem esse vídeo. É a única forma que encontrei de derrubá-lo.”



Internautas comentaram na publicação do vereador com críticas à atriz. “Parece que um preservativo ganhou vida.

Covid mudando a cabeça de quem não tem nada a oferecer”, afirmou um. “Traumatizando as crianças para o resto da vida”, comentou outro. “Ela está com lepra?”, indagou mais um.

Procurado, Carlos Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o caso.