S.O.M Festival adiciona a magia de Damian Lazarus no line-up de sua 1ª edição na Bahia em 2022

Sol, natureza e ancestralidade numa conexão cheia de experiências: é o que propõe o State of Mind Festival

Sol, natureza e ancestralidade numa conexão cheia de experiências: é o que propõe o State of Mind Festival, marcado para os dias 25 de fevereiro a 1º de março de 2022 em Trancoso, na Bahia. E para proporcionar grandes encontros musicais, além do já anunciado Bedouin, o S.O.M agora revela outro grande artista do line-up: Damian Lazarus.

Considerado um grande alquimista da música eletrônica, Damian Lazarus é um dos expoentes mais respeitados do House e do Techno na cena eletrônica contemporânea. Como um verdadeiro contador de histórias, seus sets são aqueles momentos especiais do dia, com uma trilha sonora que eleva o clima e leva o público a outro nível de experiência.

Com maestria e habilidades excepcionais, ele é especialista em levar mágica a locais extraordinários ao ar livre, com inspirações profundas e variadas. A performance – e a feitiçaria – de Damian é tão especial que ele tem três eventos próprios com shows exclusivos: Day Zero Festival, que toma conta dos espaços de Tulum, no México; Get Lost e Rebel Rave. Além disso, ele é curador musical e descobre diversos talentos em sua gravadora Crosstown Rebels, que ao longo de 18 anos já lançou carreira de grandes nomes da cena, como Jamie Jones, Maceo Plex e Art Department, só para citar alguns.

Sendo assim, numa terra múltipla e colorida, o público terá a oportunidade de resgatar uma vivência em música, gastronomia, wellness, arte e legado, com uma pitada de misticidade, unindo a maestria de personagens locais com talentos e referências internacionais.

Seja na paradisíaca Praia dos Coqueiros, na mística floresta do Teatro L’Occitane ou no famoso Vale dos Búfalos, uma pausa para reconexão dará o ritmo para as atividades. E o pontapé será dado em São Paulo, mais precisamente no Hotel Unique, com show do astro Jamie Jones no lançamento oficial do S.O.M Festival. O evento ocorre dia 11 de dezembro com ingressos já à venda, clicando aqui.