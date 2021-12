‘Round 6’ lidera lista de séries em alta nas buscas do Google em 2021

A série sul-coreana “Round 6” foi a que mais esteve em alta entre os termos pesquisados no Google em 2021 no Brasil. A Netflix dominou a lista de tendências entre os seriados ao longo deste ano, com oito entre os dez títulos mais buscados. Os outros dois restantes são da Disney+.

De acordo com o Google, a lista reflete as principais tendências dentro de um recorte analisado –no caso, das séries. “As listas são baseadas nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse neste ano em comparação com o ano anterior”, explica a empresa.

A Netflix ocupa oito entre os dez primeiros colocados da lista, com “Round 6”, “Bridgerton”, “Cidade Invisível”, “Sweet Tooth”, “Cobra Kai”, “Lupin”, “Sex Education” e “Maid”. A Disney+ completa a relação com “Wandavision” e “Loki”.

Além da hegemonia da Netflix, outro destaque é para a presença de “Cidade Invisível” entre a lista das dez mais procuradas. A série, criada pelo diretor Oscar Saldanha e estrelada pelos atores Marco Pigossi e Alessandra Negrini, é a única brasileira no ranking. A obra foi lançada neste ano e já tem mais uma temporada confirmada -mas a data de lançamento ainda não foi anunciada.

Outro fato que chamou a atenção na lista foi a ausência de “La Casa de Papel” entre os títulos que despertaram maior interesse dos internautas. A quinta e última temporada da série espanhola foi lançada pela Netflix neste ano.

O rol dos títulos que ficaram entre as principais tendências de busca em 2021 também não incluiu séries premiadas no Emmy Awards deste ano, como “The Crown” e “O Gambito da Rainha”, e outras indicadas ao prêmio, como “The Mandalorian” e “The Boys”.

Na comparação com o ranking divulgado pelo Google em 2020, somente uma série apareceu novamente na relação deste ano: “Cobra Kai”. A série, que já está na quarta temporada, é uma sequência dos filmes “Karatê Kid”, que fizeram sucesso na década de 1980.

COMPARE AS LISTAS

Posição 2021 2020

1 “Round 6” “The Witcher”

2 “Bridgerton” “Cobra Kai”

3 “Cidade Invisível” “Anne With An E”

4 “Sweet Tooth” “Manifest”

5 “Wandavision” “Elite”

6 “Cobra Kai” “Emily em Paris”

7 “Lupin” “Vis a Vis”

8 “Sex Education” “The Umbrella Academy”

9 “Maid” “Bom dia, Verônica”

10 "Loki" "A Maldição da Mansão Bly"