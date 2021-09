Romance inspirado pela musicoterapia

Ambientado em uma comunidade japonesa de São Paulo, lançamento ficcional da escritora Juliana Marinho promove o poder da música como intervenção para cura de doenças

A musicoterapia, união da arte e saúde em busca da reabilitação ou promoção do bem-estar, é a responsável pela trilha sonora do romance A Melodia dos Sonhos. Quem escuta é a jovem asiática Sayuri e o pianista Tomás, protagonistas deste romance. Ambientado em uma comunidade japonesa de São Paulo, o lançamento ficcional promove o poder da música como intervenção para cura das doenças.

O assunto entrou na vida da escritora Juliana Marinho por meio do trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-estar e Autorrealização. A prática é apresentada aos leitores quando Sayuri busca pela musicoterapia para melhorar dos constantes episódios de ansiedade, dores no peito e bloqueio social.

A música ativa certas regiões do cérebro que estão relacionadas à memória, aprendizagem e atenção. Também libera um produto químico no cérebro chamado dopamina, que melhora o humor e reduz a ansiedade — ele me explica com propriedade de quem sabe o que está falando.

— Você percebe a transformação do seu corpo com a música, Sayuri?

(A Melodia dos Sonhos, pág. 88)

A protagonista conhece o jovem músico após ser forçada a sair de casa para uma reunião presencial com fornecedores. Devido à dificuldade social, Sayuri trabalha home office e almeja expandir os seus negócios on-line, no ramo de projetos arquitetônicos – o mundo digital é o esconderijo perfeito para que ela oculte as dores e distúrbios. Já Tomás nutre o sonho de fazer parte de uma grande orquestra. A música, além de ser o elo entre eles, será o gatilho de transformação e cura na vida do jovem casal.

Juliana Marinho é conhecida por escrever o que vive de suas viagens, na história local e sobre os diferentes costumes. Autora de outras três obras “Quatro estações”, “O Vestido de Época e Conexão” e “A Chave do Verdadeiro Amor”, seus livros são um convite ao leitor para passear no cenário narrado, explorar os pontos turísticos e a criatividade.

FICHA TÉCNICA



Título: A melodia dos sonhos

Editora: Lura

Autora: Juliana Marinho

ISBN/ASIN: 978-65-8626-76-6

Formato: 14x21cm

Páginas: 160 páginas

Preço: R$ 45,00

Link de compra: Amazon | Site da autora

Sinopse: Os sentimentos de alegria e gratidão expandem o coração e nos conecta com o todo. Sayuri é uma jovem asiática que mora na cidade de São Paulo e almeja expandir os seus negócios online, no ramo de projetos arquitetônicos. O mundo digital é o esconderijo perfeito para ela ocultar as suas dores e distúrbios. Tomás é musicista e seu maior sonho é viver do seu talento e fazer parte de uma grande orquestra. Estimulado pela avó, ele se inscreve para um teste que poderá mudar o curso da sua vida e de quem cruza com ele. A música além de ser o elo de união entre eles, será o gatilho de transformação e cura na vida do jovem casal.