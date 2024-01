Rodriguinho é o quinto líder do ‘BBB 24’

A última fase, aquela que garantiu a liderança, exigiu velocidade dos finalistas para montar um quebra-cabeça.

SÃO PAULO, SP

(FOLHAPRESS)

Rodriguinho, 45, voltou a ser líder do BBB 24. A liderança foi conquistada neste domingo (21) depois da eliminação de Nizam, 32. Ele colocou todos os camarotes do reality no VIP.

A prova para conquistar a coroa precisou de sorte e habilidade do brother. Na primeira parte, o elenco foi dividido em um grupo com onze pessoas e outro com dez.

Cada jogador torceu por uma bolinha de sinuca para chegar primeiro no final da pista de corrida montada pela produção. Os quatro melhores se classificavam para a outra fase.

Os mais sortudos do grupo com onze foram: Lucas Luigi, Davi, Raquele e Lucas Henrique. Do grupo com dez foram: Leidy, Wanessa Camargo, Beatriz e Rodriguinho.

Na segunda fase, cada sister e brother arremessou três fichas em um mosaico com pontuações de 10 a 50. Detalhe, o participante lançava o disco enquanto girava em uma cadeira.

As quatro maiores pontuações avançaram para a fase final. Elas foram obtidas por Raquele, 140 pontos, Davi, 100 pontos, Leidy e Rodriguinho, empatados com 90 pontos. No desempate, a terceira vaga ficou com Rodriguinho.

A última fase, aquela que garantiu a liderança, exigiu velocidade dos finalistas para montar um quebra-cabeça.