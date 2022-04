Rodrigo Mussi não pode receber visitas, diz hospital

O ex-bbb sofreu um acidente de carro e está internado no Hospital das Clínicas; ele passou por uma cirurgia na cabeça e segue em observação

Durante a madrugada desta sexta-feira (1º), a equipe do ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, informou que não será possível o visitar no hospital neste momento. O administrador sofreu um acidente de carro e foi internado no Hospital das Clínicas em São Paulo.

“Entendemos a preocupação de amigos próximos, conhecidos e até seguidores. Mas, neste momento, não será possível a visita de ninguém no hospital”, começa a nota, divulgada nos Stories do Instagram de Mussi. “Não podemos atrapalhar o funcionamento da UTI e precisamos dessa compreensão de todos.”

De acordo com a assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano além de fraturas pelo corpo. Às 23h, a equipe do ex-brother compartilhou uma nova atualização, dizendo que ele passou pela cirurgia na cabeça e estava sedado, e agora seria observado pelas próximas 48h.

Novas informações quanto aos próximos procedimentos devem ser disponibilizadas na manhã desta sexta. Mussi estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida.

No Bom Dia SP desta quinta, uma reportagem sobre o acidente foi exibida, mas sem afirmar que Rodrigo estava dentro do veículo. Na noite de quarta-feira (30), Rodrigo estava no estádio do Morumbi assistindo ao jogo entre São Paulo e Palmeiras ao lado do amigo e também ex-BBB Gui Napolitano. O acidente foi depois disso, durante a madrugada.

Já nesta quinta, Napolitano foi às redes sociais pedir para que os fãs orassem por Mussi, mas também não deu detalhes de como ele estaria nem em que hospital está internado. Ex-participantes do BBB manifestaram apoio como Laís Caldas.

“Gente, o Rodrigo precisa muito da nossa oração nesse momento. Vamos emanar muita energia positiva”, escreveu ela em publicação. Bárbara também mandou apoio. “Fica bem. Tem muito o que jogar por aqui ainda”.