Rodrigo Hilbert faz ‘punheta de bacalhau’ no É de Casa, e internet não perdoa

Os fãs não deixaram o nome do prato passar batido e o assunto rendeu piadas no Twitter.

A receita ensinada por Rodrigo Hilbert no programa É de Casa, da Globo, na manhã deste sábado (25), foi uma “punheta de bacalhau”.

Como de costume, o marido da atriz Fernanda Lima, que é ator, modelo, apresentador e conhecido na internet por ser um homem multitarefas, acompanhou o preparo da comida típica portuguesa.



Convidado da atração, Armando, que é de uma família portuguesa do bairro da Penha, na zona norte do Rio, explicou que o nome do prato faz referência ao modo como é preparado, que usa os dois punhos para desfiar o bacalhau.