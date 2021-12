Rodolffo inaugura sua própria rede de barbearias em Goiânia

‘Invicttus By Rodolffo’ é um projeto de rede de franquias do cantor e de seu sócio Sidney Júnior

Na noite de ontem (30), Rodolffo e seu sócio Sidney Júnior inauguraram a primeira unidade da “Invicttus By Rodolffo” em Goiânia/GO. A primeira unidade da rede de barbearias abriu as portas no Setor Marista, na capital goiana, e pretende expandir para todo o Brasil através do sistema de franquia.

Sócio de Rodolffo, Sidney Júnior é barbeiro e amigo do cantor, além de ser o queridinho de famosos como Gusttavo Lima, Felipe Araújo, Zé Felipe, Jonas Esticado, Lucas Guimarães, entre outros.

O coquetel de lançamento, que aconteceu na noite de ontem (30), recebeu amigos e clientes como o ex-BBB Yuri Fernandes, Rayssa Stival, João Reis, entre outros. Rodolffo estava acompanhado do pai e empresário, Juarez Dias, e de sua irmã Izabella Rios.