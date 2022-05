Rodolffo confessa que ficou com Juliette após o BBB 21

Em um bate-papo com Matheus Mazzafera, publicado no canal de Matheus, o cantor admitiu ter ficado com a vencedora da edição

Rodolffo, da dupla com Israel, participou do quadro ‘Pego, Penso ou Passo’ do canal do YouTube de Matheus Mazzafera. Durante a dinâmica, o cantor sertanejo, que participou do BBB 21, comentou sobre as famosas que ele ficaria e revelou com quem já ficou. Na conversa, o artista revelou que ficou com Juliette Freire, a vencedora do reality global, e confessou que ficaria com ela de novo.

“Vocês já ficaram. Ficaria de novo?”, questionou o apresentador. “Talvez”, respondeu o famoso. “Não, você que decide. Talvez…”, rebateu Mazzafera. “Sim”, entregou o cantor. “Gostou de ficar com ela?”, quis saber o youtuber. O ex-BBB então fez um sinal de positivo com a cabeça.

Depois, Rodolffo contou porque não se envolveu com nenhuma participante durante o confinamento.

“Da minha parte, quando eu fui entrar no ‘BBB’ decidi que só ia viver um relacionamento lá dentro se fosse pra valer, não ia brincar com alguém, ficar por ficar, até porque, lá dentro, nem tem como, porque você vai acordar e a pessoa vai estar lá. Então, se você beijou num dia, eu ficaria super sem graça de levantar e não olhar na cara da pessoa. Se beijo, ia virar casal. Mas só faria isso se apaixonasse de verdade e acabou que não rolou. Se fosse pra achar alguém lá dentro, seria para o resto da vida”, justificou.

Ficaria com outras famosas?

Rodolffo também disse que não ficaria com Deolane Bezerra e Gabi Martins, mas se envolveria com Luísa Sonza, Hariany Almeida, Bianca Andrade, Anitta, Isis Valverde e Kerline.

Questionado sobre ficar com Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Yasmin Brunet, o sertanejo brincou: “Não tenho xaveco para esse tipo de gente, não tenho nem vocabulário para falar com esse povo”, disse.