Roberto Carlos se pronuncia depois de se irritar com fã em show particular

O cantor voltou a se irritar com os fãs na noite da última quarta-feira (20)

O cantor Roberto Carlos ficou um pouco irritado com seus fãs durante um show particular. Logo no início da apresentação ele já fez um pedido para não ser perturbado como no show anterior.

“Quero falar um negócio… Depois do que aconteceu semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar a canção Jesus Cristo. É que se não, eu posso estar nervoso né. E quando eu fico nervoso, porra… (risos). Saiu sem querer, viu?! Meu negócio não é falar não, é cantar. Quero cantar falando tudo o que sinto”, completou. Mesmo com o pedido, o público aplaudiu Roberto de pé.

No final do show o cantor fez a tradicional distribuição de rosas brancas e vermelhas. Quando percebeu a aglomeração dos fãs, exclamou “Calma, porra!”