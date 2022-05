Rio Shore: Paramount+ e Mtv divulgam imagens de Rico Melquiades como boss da temporada

A segunda temporada do reality estreia em 9 de junho, no canal Linear e no serviço de streaming

O Paramount+ e a MTV acabam de divulgar as primeiras imagens de Rico Melquiades como Boss na segunda temporada de Rio Shore, o reality mais polêmico e bombástico de todos, que estreará dia 9 de junho, na plataforma de streaming e no canal linear. Nas imagens podemos ver Rico, com todo seu jeitinho único, botando ordem na casa da Família Shore, sem dó nem piedade! Além dele, outros convidados especiais se juntarão ao time afiado de especialistas do programa. Além de Jéssica Barros, Matheus Novinho, Natallia Formaggeri, Patrick Sales, Ricardo Salusse e Vitória Araújo, nomes já conhecidos da família Shore, quatro novos participantes entram para colocar mais fogo nesta temporada: Aoxi, Cayo Rodrigues, Maryane Valim e William Guimaraes. Rio Shore é um projeto do Paramount+ e da MTV Brasil desenvolvido pelo VIS, uma divisão da Paramount,e produzido pela Endemol Shine Brasil. Foto|Divulgação SOBRE RIO SHORE Produção original do Paramount+, a franquia Shore é um dos formatos originais de maior sucesso da MTV em todo o mundo. Jersey Shore iniciou a revolução a partir dos Estados Unidos, em 2009, e ganhou versões ao redor do mundo, incluindo: Acapulco Shore (México), Warsaw Shore (Polônia), Gandia Shore (Espanha), Geordie Shore (Reino Unido), Super Shore (Internacional) e Floribama Shore (EUA). CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE